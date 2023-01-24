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Общество
24 января 2023  14:26
Алексей Угаров

Айдар Салимгараев: Ключевым словом для журналистов стало – переосмысление

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Прошедший год стал переломным для журналистики как России в целом, так и Татарстана. Причем не в плане технологии процессов, а в области смыслов. Такое мнение выразил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на коллегии ведомства.

«Ключевым словом стало – переосмысление. Каждый из нас пронес через свое сердце изменившийся мир и свое место и роль в новой зарождающейся реальности», – сказал Салимгараев.

Руководитель ведомства напомнил, что в девяностые годы многие журналисты прошли школу «Интерньюса» и они помнят, какую идеологию там прививали.

«Это сейчас мы понимаем – за высокопарными словами стояли задачи подрыва доверия действующей власти и снос всех институтов общественного согласия. Мы видим, как это действует, – постоянное общественное давление на вполне очевидные ошибки власти и раздувание небольшой, но эмоциональной ситуации до уровня всеобщего протеста. Каждый год мы видим примеры того, как целые страны попадают в пучину междоусобицы», – обратил внимание Салимгараев.

Он выразил благодарность первому Президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву за то, что жители республики не познали ужасы гражданской войны в те непростые годы. «Сохранение традиций добрососедства, уважения к культуре, мировоззрению друг друга – это главное богатство, которое мы сохранили», – подчеркнул Салимгараев.

В Национальной библиотеке Татарстана сегодня проходит коллегия Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», посвященная итогам 2022 года и задачам на 2023 год. В ее работе принимают участие Руководитель Аппарата Президента Татарстана Асгат Сафаров, главный федеральный инспектор по Татарстану Виктор Демидов, председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов, главные редакторы средств массовой информации Татарстана, представители федеральных СМИ.

#коллегия #татмедиа #Айдар Салимгараев
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