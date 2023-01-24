Айдар Салимгараев: Ключевым с начала СВО стал запрос на достоверность

Специальная военная операция стала триггером осознания существующих идеологий и ответственности журналистов за то, что они пишут и говорят. Такое мнение выразил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на коллегии ведомства.

«Ключевым запросом во время пандемии, начала специальной военной операции, мобилизации стал запрос на достоверность. На этих этапах посыпалось неимоверное количество выдуманной, додуманной информации. Много было срежиссированного нашими западными партнерами контента. Но и мы не отставали, подхватывали все, что прибавляло читательскую аудиторию. Вдобавок традиции закрытости наших оборонных ведомств, особенно в первое время», – сказал Салимгараев.

По его словам, в кризисных ситуациях кратно увеличился запрос на информацию от государственных СМИ.

«Наши читатели, зрители ждали и ждут полновесной информации о происходящих процессах. И в этом перспективы развития и обязательства государственных изданий. Это одно из поручений нам Президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова. Нам необходимо вдумчиво работать над этим, глубже раскрывая события и расширяя каналы доставки контента до аудитории», – обратил внимание Минниханов.

В Национальной библиотеке Татарстана сегодня проходит коллегия Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», посвященная итогам 2022 года и задачам на 2023 год.