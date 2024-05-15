Айдар Салимгараев: KazanForum стал основной площадкой диалога России и исламского мира

С каждым годом вопросы, обсуждаемые на KazanForum, становятся всё масштабнее и значимость мероприятия растет. Таким мнением с «Татар-информом» поделился руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

«KazanForum стал основной площадкой для диалога России и исламского мира. Год от года качество обсуждаемых вопросов растет. Это же касается и медиа. Приехали руководители информационных агентств из многих стран и говорят о насущных вопросах. Это большая возможность для сближения наших народов», — заметил собеседник агентства.

Международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит в столице Татарстана с 14 по 19 мая, 15 мая началась основная программа. Всего будут организованы 125 тематических сессий по 12 различным направлениям. KazanForum проводится в Татарстане ежегодно начиная с 2009 года. По решению Президента РФ Владимира Путина с 2023-го событие получило федеральный статус.