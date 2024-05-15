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Айдар Салимгараев: KazanForum стал основной площадкой диалога России и исламского мира
С каждым годом вопросы, обсуждаемые на KazanForum, становятся всё масштабнее и значимость мероприятия растет. Таким мнением с «Татар-информом» поделился руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
«KazanForum стал основной площадкой для диалога России и исламского мира. Год от года качество обсуждаемых вопросов растет. Это же касается и медиа. Приехали руководители информационных агентств из многих стран и говорят о насущных вопросах. Это большая возможность для сближения наших народов», — заметил собеседник агентства.
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