Айдар Салимгараев: «Чтобы сохранить доверие читателя, нужна новая медиаискренность»

Контент-стратегии смещаются в пользу уникальности, и в этом плане региональной и местной журналистике легче добиться доверия аудитории и удержать ее. Об этом на расширенном заседании Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» сообщил его руководитель Айдар Салимгараев.

«Чтобы сохранить доверие читателя, нужна так называемая новая медиаискренность. Это когда читают и смотрят не потому что «так рекомендует лента», а потому что доверяют. Это живая эмоция вместо красивого ролика. Повышается востребованность форматов и жанров журналистики, которые не подвластны ИИ-генерациям: это расследования, репортажи и трансляции с мест, живые истории о людях, авторские колонки и комментарии», – заявил он.

Редакциям республики нужно более активно практиковать форматы персонифицированной журналистики, чтобы появлялись новые имена, подчеркнул Салимгараев.