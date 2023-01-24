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Общество
24 января 2023  14:32
Алексей Угаров

Айдар Салимгараев: Бренд издания, журналиста станут основными каналами коммуникации

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Перспектива будущего современной журналистики в том, что аудитория будет следовать за теми СМИ, которым она доверяет. В этих условиях журналисты должны особенно тщательно следить за достоверностью сведений и быть готовы к общению с аудиторией на новых платформах. Такое мнение высказал руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев на коллегии ведомства.

«Еще вчера медийный тон задавали блогеры. Многие влиятельные люди говорили: время изданий прошло, как прошло время газет и журналов, телевидения. С каждым днем мы движемся к тому, что блогеры становятся, в первую очередь, журналистами. А традиционные издания осваивают новую компетенцию. Бренд издания, бренд журналиста, которые снискали доверие аудитории, станут основными каналами коммуникации. Чтобы разорвать эту связь нужны годы или чрезвычайные события. Поэтому журналист сегодня должен быть носителем особых компетенций в своей сфере и взвешенно относится к сказанному», – отметил Салимгараев.

В Национальной библиотеке Татарстана сегодня проходит коллегия Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», посвященная итогам 2022 года и задачам на 2023 год.

#татмедиа #коллегия #Айдар Салимгараев
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