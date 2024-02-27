Айдар Шайхин: Шариф Камал — гений, его произведения не теряют актуальности

К 140-летию со дня рождения татарского советского писателя, публициста и общественного деятеля Шарифа Камала в Доме татарской книги провели литературно-музыкальный вечер «140 мгновений». Дом татарской книги — мемориальная квартира Шарифа Камала, которая была открыта в 1950 году и стала первым музеем татарскому писателю.

Как рассказал в своем выступлении директор Дома татарской книги Айдар Шайхин, на прошлой неделе в стенах музея была прочитана пьеса Шарифа Камала о жизни шахтеров «Козгыннар оясында» («В вороньем гнезде»).

«Сегодня произведение воспринимается иначе, чем в годы его создания. Что бы ни говорили, Шариф Камал — один из гениальных писателей, потому что его произведения не теряют актуальности. Порой с удивлением обнаруживаешь в них новые смыслы», — отметил Шайхин.

По словам директора музея, в апреле в татарском ТЮЗе имени Габдуллы Кариева пройдет театральный вечер, посвященный Шарифу Камалу. Представление будет подготовлено на основе писем, воспоминаний, произведений и документов писателя. В 2023 году фонд «Жыен» издал научно-популярный сборник о Шарифе Камале, в котором впервые были опубликованы ряд документов, воспоминаний и фотографий, отметил Айдар Шайхин.

«В XXI веке жизнь Шарифа абый продолжается вместе с творчеством молодых ребят и девчат. Мы благодарны руководству Татарстана, Раису нашей республики, Министерству культуры, руководству Национального музея Татарстана за усилия, предпринимаемые к обновлению музея. Также благодарны потомкам и родным писателя, которые в течение многих лет сохранили и передали нам наследие Шарифа Камала», — подчеркнул он.

На вечере, посвященном 140-летию Шарифа Камала, приняла участие внучатая племянница писателя, внучка его родного брата Гимади Эльза Шакирова-Байгильдеева (настоящее имя писателя — Шариф Камалетдинович Байгильдеев — прим. Т-и). В квартире, где жил Шариф Камал и сейчас расположен Дом татарской книги, она впервые побывала в раннем детстве.

«Мы пришли на семейный праздник в честь рождения первой внучки Шарифа Камала — Эльвиры. Шариф абый к нам всегда обращался на “вы”. У него были надежды, уверенность, потому что мы жили в мире, где есть дружба, согласие — что же может быть дороже? Я благодарна сотрудникам музея, которые сохраняют светлую память о Шариф абый. Потому что память навсегда остается в сердце», — обратилась Эльза ханум.

Ведущий вечера Данис Хисматуллин привел факты из биографии Шарифа Камала.

«Еще 17-летним юношей Шариф Камал отправился на поиски счастья, и познал многие стороны жизни. Он был рабочим на дороге Казань – Москва, затем поехал в Ригу, некоторое время жил в Крыму, Одессе, Батуми. Накопив немного денег, отправляется в Турцию. Там в качестве вольного слушателя посещает лекции в институте учителей. Из-за нехватки денег был вынужден уехать. Он отправляется в Каир, устраивается жить в пансион бедных студентов, слушает лекции в Каирском университете. В 1903 году возвращается в Россию. При поддержке старшего брата Гимади Байгильдеева постепенно вступает на творческую стезю», – рассказал ведущий.

На вечере, спустя 85 лет после создания, прозвучала песня «Марш коммунаров», написанная Салихом Сайдашевым на стихи Шарифа Камала. Марш исполнил Рустам Егоров в сопровождении Айдара Ниязова (фортепиано). Также были исполнены песни «Шахта» (Ильяс Фархуллин), «Башка берни дә кирәкми» (Рустам Егоров, Раушания Зигангирова). Перед началом литературно-музыкального вечера татарская общественность возложила цветы к мемориальной доске Шарифа Камала.

Автор: Зиля Мубаракшина