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Айдар Метшин выразил соболезнования по случаю смерти Разиля Валеева
Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин выразил соболезнования по случаю смерти писателя и поэта Разиля Валеева.
«Глубоким потрясением стала смерть народного поэта Республики Татарстан и экс-депутата Государственного Совета Татарстана Валеева Разиля Исмагиловича.
Он был одним из самых ярких, талантливых и самобытных писателей нашей республики, активным общественным и политическим деятелем, целеустремленным, неравнодушным и очень добрым человеком.
Искренне разделяю горечь невосполнимой утраты, скорблю вместе с его родными и близкими. Сил вам и стойкости в эти тяжелые дни.
Память о Разиле Исмагиловиче навсегда останется в наших сердцах», – говорится в соболезновании.
О кончине поэта и писателя, экс-депутата Госсовета Татарстана Разиля Валеева стало известно сегодня на заседании Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Разилю Валееву было 76 лет.
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