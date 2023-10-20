Айдар Метшин выразил соболезнования по случаю смерти Разиля Валеева

Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин выразил соболезнования по случаю смерти писателя и поэта Разиля Валеева.

«Глубоким потрясением стала смерть народного поэта Республики Татарстан и экс-депутата Государственного Совета Татарстана Валеева Разиля Исмагиловича.

Он был одним из самых ярких, талантливых и самобытных писателей нашей республики, активным общественным и политическим деятелем, целеустремленным, неравнодушным и очень добрым человеком.

Искренне разделяю горечь невосполнимой утраты, скорблю вместе с его родными и близкими. Сил вам и стойкости в эти тяжелые дни.

Память о Разиле Исмагиловиче навсегда останется в наших сердцах», – говорится в соболезновании.

О кончине поэта и писателя, экс-депутата Госсовета Татарстана Разиля Валеева стало известно сегодня на заседании Комиссии при Раисе РТ по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Татарстане. Разилю Валееву было 76 лет.