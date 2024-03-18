Айдар Метшин выделил машины для доставки помощи татарстанским полкам

Фото: © Надежда Багаутдинова

Из Нижнекамска более одной тонны груза отправлены участникам спецоперации, служащим в составе двух полков. Такую масштабную отправку помог организовать депутат Государственной Думы Айдар Метшин, который в очередной раз выделил для этих целей машины.

Синим цветом пометили груз, который будет доставлен в 1232-й полк, а те, что обмотаны красным скотчем, предназначены для бойцов из 430-го полка. Эти именные посылки собрали жены, дети, матери и другие родственники военных.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Мальчишки ждут эти посылки, город, Айдар Раисович, так помогает. Им приятно, они радуются этому. Жители города, мы, жены, администрация про них не забывают», — заметила супруга бойца СВО Кристина Шаемова.

Кладовая с шефской помощью постоянно пополняется благодаря жителям района. Кто-то приносит продукты, кто-то — вещи и медикаменты. Волонтеры в режиме нон-стоп плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, сухие души и даже печи. Весь этот груз отправляют военным, чтобы они чувствовали поддержку земляков.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Пользуясь случаем, хотела обратиться к нижнекамцам, чтобы оказывали помощь нашим ребятам на СВО», — призвала председатель СТОС микрорайнов №6, 7 и 8 Лариса Орлова.

Депутат Госдумы Айдар Метшин уже не первый раз приходит на помощь волонтерам. Он выделяет не только средства для закупки необходимых вещей, но и транспорт, который доставит долгожданные посылки. Сейчас он тоже не остался в стороне.

Фото: © Надежда Багаутдинова

«Едем в полки №1232 и № 430, везем именные посылки, Айдар Раисович помог с машинами, с доставкой груза. Едем большой колонной. Заедем почти во все татарстанские полки. Нижнекамский район сильно помог, машины битком. Всё доставим», — заверил представитель «Союза добровольцев Донбасса» города Нижнекамска Олег Есипов.

В вместительную «ГАЗель» удалось загрузить очень много посылок, в общей сложности около 1 тонны груза. Доставить помощь взялись члены «Союза добровольцев Донбасса» и участники «Боевого братства». В скором времени все посылки они передадут адресатам лично в руки.

Фото: © Надежда Багаутдинова

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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