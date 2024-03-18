Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Айдар Метшин выделил машины для доставки помощи татарстанским полкам
Из Нижнекамска более одной тонны груза отправлены участникам спецоперации, служащим в составе двух полков. Такую масштабную отправку помог организовать депутат Государственной Думы Айдар Метшин, который в очередной раз выделил для этих целей машины.
Синим цветом пометили груз, который будет доставлен в 1232-й полк, а те, что обмотаны красным скотчем, предназначены для бойцов из 430-го полка. Эти именные посылки собрали жены, дети, матери и другие родственники военных.
«Мальчишки ждут эти посылки, город, Айдар Раисович, так помогает. Им приятно, они радуются этому. Жители города, мы, жены, администрация про них не забывают», — заметила супруга бойца СВО Кристина Шаемова.
Кладовая с шефской помощью постоянно пополняется благодаря жителям района. Кто-то приносит продукты, кто-то — вещи и медикаменты. Волонтеры в режиме нон-стоп плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, сухие души и даже печи. Весь этот груз отправляют военным, чтобы они чувствовали поддержку земляков.
«Пользуясь случаем, хотела обратиться к нижнекамцам, чтобы оказывали помощь нашим ребятам на СВО», — призвала председатель СТОС микрорайнов №6, 7 и 8 Лариса Орлова.
Депутат Госдумы Айдар Метшин уже не первый раз приходит на помощь волонтерам. Он выделяет не только средства для закупки необходимых вещей, но и транспорт, который доставит долгожданные посылки. Сейчас он тоже не остался в стороне.
«Едем в полки №1232 и № 430, везем именные посылки, Айдар Раисович помог с машинами, с доставкой груза. Едем большой колонной. Заедем почти во все татарстанские полки. Нижнекамский район сильно помог, машины битком. Всё доставим», — заверил представитель «Союза добровольцев Донбасса» города Нижнекамска Олег Есипов.
В вместительную «ГАЗель» удалось загрузить очень много посылок, в общей сложности около 1 тонны груза. Доставить помощь взялись члены «Союза добровольцев Донбасса» и участники «Боевого братства». В скором времени все посылки они передадут адресатам лично в руки.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Надежды Багаутдиновой.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»