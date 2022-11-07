Айдар Метшин встретился с близкими мобилизованных из Нижнекамска

Депутат Госдумы Айдар Метшин встретился с мамами, женами и детьми мобилизованных из Нижнекамска. Вместе с администрацией Нижнекамского района и местным отделением партии «Единая Россия» он обсудил с близкими военнослужащих вопросы, связанные с получением мер господдержки.

«Это важный момент – людям нужно больше информации о том, как и где оформить положенные выплаты. Не менее важна сегодня для этой категории правовая поддержка и простое человеческое участие», – отметил Метшин.

В свою очередь, семьи мобилизованных рассказали, какая именно помощь им сейчас необходима. Айдар Метшин пообещал им рассмотреть и решить все вопросы в ближайшее время. Кроме того, депутат принял участие в посадке сосен в 44 микрорайоне Нижнекамска: вместе с местными жителями он высадил 58 деревьев.

«Это экология, чистый воздух. Такой красивый зеленый ряд "радует глаз". Но это еще и наши традиции. Испокон веку мужчины сажали деревья, а в советские годы домами, коллективами выходили люди, чтобы облагородить свои дворы и районы», – поделился Метшин.