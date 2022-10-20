Айдар Метшин: В послании Президента РТ сделан акцент на консолидации общества и власти

Одним из ключевых моментов оглашенного сегодня послания Президента РТ Рустама Минниханова стал акцент на объединении общества и власти на фоне внешних вызовов, а также эффективной синхронизации всех отраслей экономики. Такое мнение корреспондентам «Татар-информа» высказал депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин.

«Главной в послании была тема стабильности и динамики развития. Очень важно, что благодаря созданным ранее базовым условиям эффективной экономики мы смогли преодолеть все трудности, с которыми столкнулись в нынешнем году. Продолжилась работа наших крупных промышленных предприятий, идет развитие малого и среднего бизнеса, аграрного сектора. Синхронизация всех отраслей экономики создает базовые условия для уверенного развития», — заметил Айдар Метшин.

По его словам, другим важным аспектом речи Президента РТ стала тема консолидации гражданского общества и власти, которая позволяет преодолевать любые внешние вызовы.

«Президент республики акцентировал внимание на взаимоотношениях общества и власти, их объединении. Ведь наши люди всегда демонстрируют сплочение в сложных условиях», — заключил депутат.