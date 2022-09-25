«Был предан своей отрасли и своему делу»: в Казани простились с Ринатом Сабировым

Церемония прощания с генеральным директором АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринатом Сабировым, прошла сегодня в Казани. В траурной церемонии приняли участие его родные и близкие, представители руководства республики и газовой отрасли Татарстана.

На 56-м году жизни скончался руководитель АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров Фото: prav.tatarstan.ru

Руководитель АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров скончался вчера на 56-м году жизни. Выразить соболезнования семье погибшего приехали руководитель аппарата президента РТ Асгат Сафаров, вице-премьер, руководитель аппарата кабмина РТ Шамиль Гафаров, гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин, заместитель гендиректора по реализации и транспортировке газа ООО «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

Первым к собравшимся с прощальной речью обратился глава аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров. По его словам, Ринат Сабиров был профессионалом высочайшего уровня и при этом был достаточно скромным человеком.

«Он был предан своей отрасли, своей теме и своему делу. Я точно могу сказать, что случайных людей нет в такой сфере особенно тех, кто поработал столь долгое время», - заявил Сафаров.

Наставник и близкий друг покойного Рафинат Яруллин в прощальной речи подчеркнул, что Сабиров был автором передовых идей. «Он всегда старался быть лучшим», - добавил Яруллин.

В траурной церемонии приняли участие представители руководства республики и газовой отрасли Татарстана Фото: пресс-служба АО «Газпром межрегионгаз Казань»

Руководитель аппарат кабмина РТ Шамиль Гафаров отметил, что многие решения в развитии нефтегазохимической сфере были идеями Рината Сабирова. «Им двигали не личные интересы и амбиции, а искреннее желание принести пользу нашей республике», - подчеркнул Гафаров.

Церемония прощания с Ринатом Сабировым проходила в фойе офиса «Газпром межрегионгаз Казань». Несмотря на выходной день, проститься с ним приехали не только друзья, но и коллеги. Более того, все два этажа оказались переполненными.

«Ринат всегда оказывался прав в неоднозначных ситуациях, подтверждая высокий профессионализм. Также он доказывал необходимость внедрения многих современных решений и добивался этого», - отметил замдиректора «Газпром межрегионгаз» Юрий Пахомовский.

Рината Сабирова похоронят на мусульманском кладбище возле Самосырово. Проводить в последний путь приехала дочь Диана, сын Тимур, а также супруга Дина. «Папа – это честнейший человек высоких принципов, других таких я в своей жизни не встречала», - рассказала дочь.

Ринат Сабиров был профессионалом высочайшего уровня и при этом был достаточно скромным человеком Фото: пресс-служба АО «Газпром межрегионгаз Казань»

Депутат Госдумы Айдар Метшин также выразил соболезнования, слова сочувствия и поддержки родным и близким Рината Сабирова.

«Вся его трудовая деятельность была направлена на развитие нефтегазохимической отрасли в нашей республике и этот вклад сложно переоценить. Свой профессионализм, исключительное понимание дела и принципиальность Ринат проявил в качестве руководителя, достигая высоких производственных результатов», - отметил депутат Госдумы.

По словам Айдара Метшина, Сабиров запомнится общественности глубоким и интересным собеседником, чутким и энергичным человеком, преданным своему делу. «Эта утрата тяжела и невосполнима», - подчеркнул он.

Ринат Сабиров родился в Казани в июле 1967 года. Всю свою жизнь он работал на крупных предприятиях Татарстана. С июня 2010 года на протяжении 10 лет он был помощников главы Татарстана. В июле 2020 года его назначили на должность генерального директора АО «Газпром межрегионгаз Казань». Также был членом совета директоров ПАО «Татнефть».