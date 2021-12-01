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Ру Тат
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Экономика
1 декабря 2021  14:26
Егор Никитин

Айдар Метшин: Уровень МРОТ в 2022 году вырастет выше инфляции благодаря позиции Путина

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О повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на встрече с предпринимателями республики рассказал депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин. Он напомнил, что в ходе пленарного заседания 24 ноября Государственная Дума РФ приняла в третьем чтении законопроект о повышении МРОТ с 1 января 2022 года на 8,6%. 

«Это уровень выше инфляции, и это позиция Президента России Владимира Путина, который и предложил дополнительно повысить этот важный социальный показатель», — отметил Метшин.

Он добавил, что в абсолютных цифрах МРОТ по стране составит 13 890 рублей. 

«Непосредственным образом это повлияет на повышение прожиточного минимума. Он также будет увеличен на 8,6% вместо планируемых 2,5%. Это существенный рост, который прямым образом скажется на жизни социально незащищенных слоев населения. А это около 3 млн наших граждан. Все это также повлияет на получение социальных выплат и пособий от государства (в сторону их увеличения)», — пояснил суть нововведений депутат.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», в 2022 году минимальный размер оплаты труда повысится примерно на 1,1 тыс. рублей.

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