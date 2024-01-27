Айдар Метшин удовлетворительно оценил борьбу с последствиями снегопадов в Татарстане

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Экс-мэр Нижнекамска, депутат Госдумы Айдар Метшин поделился мнением о том, как Татарстан справляется с уборкой снега после сильной непогоды. Об этом он рассказал в интервью «Татарстан-24».

По его словам, несмотря на обильные осадки, обрушившиеся на республику, органы исполнительной власти и жилищно-коммунальная сфера удовлетворительно справились с ударом стихии. Возникшие трудности же обсусловлены именно внештатностью ситуации, а не связаны с «неожиданностью» наступления зимы.

«Такое количество единовременно в короткий промежуток выпавших осадков, снега — это чрезмерно много. Я как депутат Государственной Думы, который избран от Нижнекамского избирательного округа, могу с уверенностью сказать, что жилищно-коммунальная сфера Татарстана, муниципальных образований и сельских поселений в том числе оказалась устойчивой», — полагает он.

По мнению депутата, властям и коммунальщикам необходимо сделать выводы из этой ситуации и на ее основе улучшить меры реагирования. Сейчас же нужно помнить, что на дорожные и коммунальные службы легла колоссальная нагрузка. Поэтому желание многих жителей республики поддержать их, помогая с уборкой дворов, — абсолютно естественно.

«Если взять лопату и расчистить дорожку от квартиры или дома до калитки, то это займет примерно час, а это только 50 или даже меньше метров, то есть небольшой участок двора. Если брать город, республику, страну, то это большие территории. Поэтому в таких условиях, я считаю, совершенно естественным и возможность, и желание людей выйти и помочь. Это в принципе то, что заложено нам на генетическом уровне — прийти на помощь и поддержать других. Я считаю уместным в таких ситуациях сплачиваться», — заключил он.