Айдар Метшин: Съезд «Единой России» посвятят поддержке бойцов СВО и народной программе

Фото: пресс-служба ТРО ВПП «Единая Россия»

Акценты в поддержке участников спецоперации и народной программе и другие вопросы обсудят сегодня на XXII съезде «Единой России», рассказал депутат Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В рамках съезда планируется обновление генерального совета партии и его президиума. Ожидается, что в руководящие органы партии включат участников специальной военной операции. Темы СВО и помощи жителям новых регионов, подчеркнули в пресс-службе, станут одними из ключевых. Раздел, связанный с поддержкой бойцов, таже войдет в народную программу партии.

Метшин объяснил, что на предстоящем мероприятии планируется подведение итогов работы в 2024 году и постановка задач на следующий период.

«Мы посмотрим на те моменты, которые требуют усиления, которые требуют изменений или дополнения. И самое главное, это акценты, которые связаны с текущей ситуацией в части поддержки участников специальной военной операции, поддержки семьи участников СВО и решения тех задач, которые поставлены Президентом страны в Послании Федеральному Собранию, и теми запросами, пожеланиями и инициативами, которые на местах определяют наши избиратели, наше население», — уточнил парламентарий.

По его мнению, участники заседания акцентируют внимание на роли первичных организаций, непосредственно взаимодействующих с населением. Так как именно на основании запросов жителей формируется народная программа. Помимо этого, важно обратить взгляд на ближайшее будущее, когда будут выполнены цели, поставленные специальной военной операцией, и она успешно завершится.

«И очень важно, с моей точки зрения, сейчас готовиться к возвращению к мирной жизни наших героев, наших участников специальной военной операции», — уверен Метшин.

Татарстан на съезде представляют делегаты, избранные в ходе XXXVII конференции Татарстанского регионального отделения партии, которая прошла 23 ноября в Казани. Также в список вошли представители исполкома реготделения, сторонников партии, Штаба общественной поддержки, депутаты Госсовета РТ — участники СВО и другие.