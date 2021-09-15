news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 сентября 2021  08:00
Егор Никитин

Айдар Метшин: «Самое интересное и сложное в управлении территорией – это работа с людьми»

news_top_970_100

Поддержание прямого диалога с местными жителями необходимо для принятия эффективных решений по дальнейшему развитию территорий. В то же время, работа с людьми — это один из самых ответственных моментов в функционировании муниципалитетов. Такое мнение в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» высказал глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин.

«Самое сложное — это работа с людьми. Но она является и самой интересной, когда ты чувствуешь прямую связь с населением, их запросы и нужды. Я никогда не думал, что стану руководителем такого города, территории. И когда это произошло, мне пришлось быстро учиться», — рассказал Айдар Метшин.

По его словам, постоянный контакт с населением позволил ему вынести важный урок — работа с людьми всегда связана с большой ответственностью. 

«Особенно с учетом того, что это мои земляки, с которыми мы выросли на одной нижнекамской земле. Поэтому мнение людей, их оценка моей работы, для меня всегда была очень важна», — резюмировал Айдар Метшин.

 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное