Айдар Метшин: «Самое интересное и сложное в управлении территорией – это работа с людьми»

Поддержание прямого диалога с местными жителями необходимо для принятия эффективных решений по дальнейшему развитию территорий. В то же время, работа с людьми — это один из самых ответственных моментов в функционировании муниципалитетов. Такое мнение в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову в рамках проекта «12 этаж» высказал глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин.

«Самое сложное — это работа с людьми. Но она является и самой интересной, когда ты чувствуешь прямую связь с населением, их запросы и нужды. Я никогда не думал, что стану руководителем такого города, территории. И когда это произошло, мне пришлось быстро учиться», — рассказал Айдар Метшин.

По его словам, постоянный контакт с населением позволил ему вынести важный урок — работа с людьми всегда связана с большой ответственностью.

«Особенно с учетом того, что это мои земляки, с которыми мы выросли на одной нижнекамской земле. Поэтому мнение людей, их оценка моей работы, для меня всегда была очень важна», — резюмировал Айдар Метшин.