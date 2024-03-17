Айдар Метшин с супругой проголосовал в поселке Красный Ключ на выборах Президента РФ

Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» в нижней палате парламента Айдар Метшин проголосовал на выборах Президента России. Свое избирательное право он реализовал в поселке Красный Ключ Нижнекамского района. На избирательный участок №2266 он пришел вместе со своей супругой Наилей Метшиной.

«Выборы Президента России – это событие международного масштаба. К нему приковано внимание всего мира. Сегодня Россия не просто выбирает своего лидера, свой путь - сегодня происходит выбор нового миропорядка. Я и моя семья свой выбор сегодня сделали!» – написал он в своем telegram-канале.

В Нижнекамском районе работают 117 избирательных участков для голосования. Из них 82 – в городе, 33 – в районе. Еще два участка образованы временно для избирателей, находящихся на лечении в больнице, сообщал ранее председатель ТИК Нижнекамска Андрей Бликин.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Проведение выборов обеспечивают 22 тысячи членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»