Айдар Метшин рассказал об инициативе законопроекта об ответственном обращении с животными

Сегодня в Госдуму внесен межфракционный законопроект о регламентации деятельности по разведению домашних животных. Одними из авторов законопроекта являются депутаты от РТ Татьяна Ларионова, Илья Вольфсон и Айдар Метшин.

Законопроект предлагает ввести обязательное наличие документов о происхождении для некоторых животных, а также организовать работу специальной структуры, которая будет заниматься созданием реестра заводчиков каждого вида животных, установлением порядка их разведения, а также контролем соблюдения установленных стандартов.

«(Законопроект – прим. Т-и) позволит упорядочить рынок, защитить права будущих владельцев и, главное, не допустить безответственного обращения с братьями нашими меньшими», – пишет депутат Госдумы в своем канале MAX.