Айдар Метшин расширит проект поддержки ветеранов СВО на Алексеевский район

Проект «Победа. Возвращение Героев домой», который реализуется в Нижнекамском районе по инициативе депутата Госдумы Айдара Метшина, начнет действовать и в Алексеевском районе. Такое решение было принято в ходе рабочей поездки парламентария. Инициатива направлена на системную поддержку ветеранов специальной военной операции, их социализацию и адаптацию к мирной жизни.

Айдар Метшин сообщил, что представители Алексеевского района обратились с просьбой поделиться практиками, уже отработанными в Нижнекамском районе.

По его словам, начато взаимодействие по системе социализации и адаптации ветеранов СВО, включая опыт ведения «паспорта участника СВО» и работу с ветеранами без заявительного принципа – по заранее выстроенному маршруту сопровождения. Эти наработки планируется передать Алексеевскому району.

Проект предусматривает комплексную поддержку ветеранов и включает три основных направления: решение жилищных вопросов, медицинскую и социальную реабилитацию, а также обучение и трудоустройство. Изначально он был запущен в Гагаринском округе Нижнекамска, после чего его распространили на весь район.

В настоящее время в Нижнекамске на базе политехнического колледжа работает Центр профессиональных компетенций участников и ветеранов СВО. Там же готовят участников сборной для национального чемпионата «Абилимпикс».

Ранее проект был представлен секретарю Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», Почетному Председателю Государственного совета республики Фариду Мухаметшину и получил высокую оценку со стороны руководства парламента.