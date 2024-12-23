Айдар Метшин провел встречу с «первичками» партии 28-го Нижнекамского избирокруга

Укрепление первичных организаций – одна из ключевых задач партии «Единая Россия» на 2025 год. Об этом сегодня говорили в мэрии города на встрече с секретарями и активом первичных организаций партии 28-го Нижнекамского избирательного округа. Собрание прошло под руководством депутата Госдумы Федерального Собрания РФ Айдара Метшина.

Первичное отделение – одно из самых важных и необходимых звеньев партии. Именно от них в самые высокие кабинеты идет сигнал о том, что именно волнует людей.

«Когда депутаты всех уровней, и государственного совета, и совета федерации, регионального уровня, местного уровня – все нацелены на работу с людьми, то все будет правильно. Тогда будет обратная связь, будут реализованы правильные цели и задачи», – отметил Метшин.

На встрече присутствовало более 300 активистов «Единой Россий». Отмечалось, что нынешняя народная программа партии сейчас реализована на 80%. Большой акцент сделали на патриотическое воспитание, работу с молодежью.

«Сейчас в завершении 2024 года хочется сказать о том, что если мы будем работать в едином русле, как одна команда, то все у нас будет хорошо. Для более младшего поколения мы являемся примером, а они нас мотивируют к тому, чтобы мы дальше работали», – говорит Секретарь первичного отделения № 88 пгт Камские Поляны Гузель Валиева.

Большую работу проделали в в рамках поддержки бойцов и их семей. Ее продолжат и в 2025-м.

Метшин также выдвинул инициативу по созданию Центра поддержки участников СВО. Айдар Раисович лично планирует курировать работу центра, который будет расположен в офисе «Единой России» на Студенческой, 9.

«Это и вопросы социализации и адаптации наших войнов, это вопросы трудоустройства и получения образования, получения медицинской и психологической помощи и масса других жизненно важных вопросов. И мы должны их оперативного и качественного решения», – подчеркивает Метшин.

С нового года партия начнет разрабатывать новую народную программу. В ее основу войдут инициативы и предложения граждан, которые будут сформированы в результате встреч первичных отделений с трудовыми коллективами.

фото: НТР