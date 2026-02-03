Айдар Метшин провел прием участников СВО

Фото: пресс-служба «Единой России» в РТ

Депутат Госдумы Айдар Метшин провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия», в ходе которого пообщался с участниками специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба партии.

По видеосвязи к парламентарию обратился военнослужащий, участвующий в СВО. Он сообщил, что состоит в очереди на получение жилья, и попросил содействия в решении жилищного вопроса. Айдар Метшин поблагодарил бойца за службу и заверил, что вопрос будет взят в работу, подчеркнув, что на месте будут заниматься его решением.

Обращение рассмотрят в рамках проекта «Победа. Возвращение Героев домой», который действует в Нижнекамском районе и направлен на помощь участникам СВО в адаптации и социализации после возвращения к мирной жизни. Во время приема также поступил вопрос от демобилизованного бойца, который планирует получить новую, адаптивную специальность.

Айдар Метшин предложил ему начать обучение в Центре профессиональных компетенций для участников и ветеранов СВО, работающем на базе Нижнекамского политехнического колледжа в рамках проекта.

Комментируя обращения, депутат отметил, что они наглядно отражают общественный запрос, связанный с социализацией участников СВО. По его словам, основное внимание в работе уделяется трем направлениям: решению жилищных вопросов, реабилитации и социализации, а также обучению и трудоустройству ветеранов.

Проект «Победа. Возвращение Героев» реализуется в Нижнекамском районе Татарстана по инициативе Айдара Метшина и направлен на комплексную поддержку ветеранов СВО. Для каждого участника сформирован персональный паспорт, который позволяет в режиме реального времени отслеживать актуальные запросы и выстраивать оптимальные маршруты их решения.

Проект был представлен секретарю Татарстанского отделения партии «Единая Россия», Председателю Государственного совета республики Фариду Мухаметшину и получил высокую оценку со стороны главы парламента.