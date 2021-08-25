Айдар Метшин: Программа «Единой России» получилась действительно народной

В основу предвыборной программы партии «Единая Россия» легли пожелания и наказы миллионов людей, в том числе и представителей Татарстана, поэтому она отражает мнения и запросы большинства россиян. Такое мнение высказал глава Нижнекамского района РТ Айдар Метшин по итогам второго этапа съезда «Единой России» в Москве.

«Программа получилась действительно народной. В ее основе пожелания и предложения большого числа татарстанцев. За лето мы с коллегами провели десятки встреч в районах Татарстана. Что особенно радовало в этих встречах — так это неравнодушие и инициативность земляков. Впереди большая работа по реализации приоритетных направлений программы, связанных прежде всего с благополучием и улучшением качества жизни наших граждан», — отметил Метшин.

Глава Нижнекамского района в числе других делегатов 24 августа принял участие в работе съезда «Единой России», на котором единогласно утвердили народную программу партии. Во время подготовки документа различные предложения поступили от более чем 2 млн россиян.

Предложения в народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках «Единой России» состоялась серия онлайн-консилиумов, стратегических сессий, круглых столов.