Айдар Метшин призвал расширить формат рабочей группы ГД по защите от бездомных животных

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин

Фото: пресс-служба депутата Госдумы Айдара Метшина

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин на заседании Рабочей группы ГД по подготовке предложений по совершенствованию законодательства, направленного на защиту от нападения бездомных животных, инициировал изменение названия группы. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

По мнению депутата, в название группы необходимо добавить упоминание о гуманном отношении к животным, таким образом дополнив формат ее работы.

«Мы с коллегами последовательно работаем над совершенствованием законодательства в этой сфере, занимаясь прежде всего вопросами ответственного отношения хозяев к своим собакам. Мы понимаем, что именно хозяйские собаки являются "источником пополнения" числа безнадзорных животных», – констатировал Айдар Метшин.

«А значит, мы ведем речь не только о защите людей от собак, но во многом и о защите собак от безответственности людей. Этот акцент должен быть отражен», – подчеркнул он.

Соответствующая рабочая группа Госдумы была создана в начале 2025 года после ряда случаев нападения собак на людей, в том числе – на детей. Состоялось девять заседаний группы.

На последней из встреч, прошедшей накануне, 21 июля, были представлены 16 законодательных инициатив. Пять из них внесены для рассмотрения Госдумой. Среди предложений – запрет на возвращение бездомных животных на прежние места их обитания, расширение возможности регионов принимать оперативные решения, запрет выгула опасных пород собак детьми и лицами в состоянии опьянения, а также установление обязательного сообщения в течение трех дней о пропаже домашнего животного.