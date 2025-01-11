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Айдар Метшин призвал помочь восстановить разрушенный ВСУ госпиталь для бойцов из РТ
Депутат ГД Айдар Метшин в своем телеграм-канале сообщил, что ВСУ уничтожили госпиталь, где получали помощь бойцы 430 полка, в котором воюет более двухсот нижнекамских парней.
Кадры разрушенного пункта ему прислали сами бойцы.
«Сегодня, в условиях боевых действий они фактически оказались отрезаны от первой медицинской помощи. Принял решение перечислить средства для восстановления работы госпиталя. И верю, что призыв о помощи ребятам найдет отклик в сердцах наших людей», – отметил Айдар Метшин.
По сообщению пресс-службы депутата Госдумы, он перечислил сто тысяч рублей.
Направить средства на восстановление госпиталя можно по реквизитам Гагаринского Центра гуманитарной помощи:
Карты банка Тинькофф и Сбер привязаны к номеру телефона: 917 881 29 43.
Получатель: Римма Сахипгараевна К., в сообщении необходимо указать «Госпиталь».
«Уверен, вместе мы восстановим госпиталь для наших героев», – написал Айдар Метшин.
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