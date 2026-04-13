Айдар Метшин: позиция Раиса РТ позволила сохранить двухуровневую систему самоуправления

Депутат Государственной Думы Айдар Метшин заявил, что Татарстану удалось сохранить двухуровневую систему местного самоуправления благодаря позиции Раиса Татарстана и совместной работе парламентариев. Об этом он сообщил в эфире программы «7 дней» на телеканале ТНВ.

По его словам, вопрос о ее возможной ликвидации рассматривался на федеральном уровне в рамках работы восьмого созыва.

«Один из основных для Татарстана вопросов восьмого созыва – о сохранении двухуровневой системы самоуправления. Рассматривалась ее ликвидация. Татарстан не мог не отреагировать. Раис республики сказал принципиальное "Нет!". Жители привыкли, что могут обратиться к главе поселения, который и спасатель, и специалист по ЖКХ, и психолог. Эту систему поставили под угрозу», – сказал Метшин.

Он отметил, что региону удалось отстоять действующую модель также благодаря консолидированной позиции депутатов Государственного Совета и Государственной Думы от Татарстана.

«Мы вместе с депутатами Госсовета и Госдумы от Татарстана на базе авторитета Раиса отстояли возможность выбора регионами приемлемой формы. Голос Татарстана был услышан. Результат – сохранение системы, работающей на качество жизни людей», – добавил депутат.

Метшин подчеркнул, что сохранение двухуровневой системы самоуправления является примером реальной субъектности Татарстана.