Айдар Метшин поздравил жен и матерей бойцов СВО с 8 Марта

Депутат Государственной Думы России Айдар Метшин поздравил жен и матерей участников СВО с Международным женским днём. Он лично посетил матерей погибших защитников Отечества Эмиля и Александра.

Эльвира Альмировна – мама Эмиля, который ушел на СВО добровольцем в 2022 году. Молодой герой, который отправился на защиту Родины в возрасте 24 лет. Нина Сергеевна – мама мобилизованного Александра, погибшего в феврале прошлого года.



«Каждый день, а особенно 8 марта, когда вокруг царит праздничная суета и волнение, мы должны дарить заботу и внимание матерям, воспитавших достойных сынов своего Отечества», – отметил Айдар Метшин.

Поздравления от имени депутата Госдумы в Нижнекамске начали два дня назад. Также в преддверии праздника подвели итоги конкурса рисунков «Моя любимая мама».

В Гагаринском округе Нижнекамска, шефство над которым Айдар Метшин взял в самом начале своей депутатской деятельности, проживает 140 семей участников СВО.

По каждому из бойцов Гагаринского округа ведется паспорт участника СВО, который позволяет в режиме реального времени следить за актуальными вопросами бойцов. Паспорт стал основой для появления проекта Координационного центра «Победа. Возвращение Героев», целью которого является социализация и адаптация к мирной жизни военнослужащих после завершения СВО.