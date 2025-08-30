news_header_top
Общество 30 августа 2025 08:49

Айдар Метшин поздравил татарстанцев с Днем Республики

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Член Комитета Госдумы по защите конкуренции, член Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан, депутат от Татарстана Айдар Метшин поздравил жителей с Днем Республики. В своем Телеграм-канале он отметил, что 30 августа для него всегда является ярким и праздничным днем.

«Красота традиций, богатая история, дружный трудолюбивый народ - это и есть наш Татарстан!» – отметил он.

Метшин подчеркнул, что у республики есть значительные достижения, которыми можно гордиться, и выразил уверенность, что впереди ее ждут новые свершения.

#день республики татарстан #Айдар Метшин
