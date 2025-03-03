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Общество 3 марта 2025 19:24

Айдар Метшин поздравил сына участника СВО с днем рождения

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Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин поздравил сына нижнекамского бойца с днем рождения. От имени депутата мальчику передали подарки.

«Поздравили Савелия с днем рождения. Савелий - сын настоящего героя. Его отец, Евгений, был мобилизован в октябре 2022 году, за время службы получил Медаль «За Отвагу», - поделился в соцсетях Метшин.

Фото: © соцсети Айдара Метшина

Напомним, ранее Айдар Метшин посетил бойца СВО в отпуске и семью пропавшего без вести военнослужащего в преддверии 23 февраля. На контроле депутата находятся 140 участников СВО Гагаринского округа Нижнекамска и их семьи. По каждому из них ведется паспорт участника СВО, который позволяет в режиме реального времени следить за актуальными вопросами бойцов. Паспорт стал основой для появления проекта Координационного центра «Победа. Возвращение Героев», целью которого является социализация и адаптация к мирной жизни военнослужащих после завершения СВО.

#Айдар Метшин #поздравления #дети #СВО
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