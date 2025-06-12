Айдар Метшин поздравил с Днем России раненых бойцов СВО в московском госпитале

Депутат Государственной Думы от Татарстана Айдар Метшин навестил в клиническом госпитале имени Н.Н.Бурденко в Москве раненых бойцов СВО из РТ.

«Хочу поблагодарить вас, наших героев, за то, что вы обеспечиваете защиту национальных интересов страны, нашей Родины, – отметил Айдар Метшин и поздравил бойцов с Днем России. – Мы видим, как наши войска освободили Курскую землю, как сегодня активно ведут наступление в новых областях, как крепок тыл. Именно в этом особая сила нашей страны – в единстве».

Среди бойцов, которых навестил депутат, оказался Алексей Орлов с позывным Шанс – сын известного в Нижнекамске председателя СТОС, одного из лидеров гуманитарного движения Нижнекамска Ларисы Орловой. Алексей получил тяжелейшие ранения в ходе боевых действий в Курской области. Он и его боевой товарищ Александр с позывным Шопен уже идут на поправку.

«Мы чувствуем поддержку, молитвы, помощь. Если бы не было крепкого тыла, нам было бы гораздо сложнее. Эта связь фронта и тыла неразрывна. И то, что семьи наши не остаются один на один со своими проблемами, всегда поддерживаются, это очень ощутимо», – поделились бойцы.