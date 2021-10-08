Айдар Метшин: Послание Президента РТ — это те вызовы, которые являются драйвером развития

В послании Президента Татарстана Рустама Минниханова всегда обозначаются те вызовы, которые являются драйвером развития республики. Об этом заявил депутат Госдумы Айдар Метшин до начала 25-го заседания Госсовета РТ.

«Послание Президента — это вектор направления развития Республики Татарстан, территорий, расположенных в муниципальных образованиях. Это всегда те вызовы и те задачи, которые являются драйверами развития территорий», — сказал Метшин.

Он добавил, что в послании всегда отмечаются направления, которые являются импульсами для дальнейшего развития региона. «Хотя мы во всех направлениях фронтально развиваемся, — продолжил депутат. — Это всегда консолидация усилий и направления для взаимодействия. У нас вертикали власти, которые нацелены на решение масштабных социальных задач».

По мнению парламентария, социальная направленность послания будет доминировать, но «без развития промышленности, экономики невозможно решение социальных вопросов».

«В то же время без стабильности в вопросах здравоохранения — а мы находимся на четвертом этапе витка развития пандемии — без сохранения стабильного положения ситуации, невозможно ни первое, ни второе», — заключил Метшин.

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня выступает с ежегодным посланием Госсовету республики на 25-м заседании парламента.