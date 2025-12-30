Айдар Метшин посетил сельские библиотеки, выигравшие субсидии в федеральном конкурсе

Фото: t.me/a_metshin

Депутат Государственной думы Айдар Метшин посетил две сельские библиотеки Нижнекамского района Татарстана – в селах Шингальчи и Ташлык. Об этом сообщается на сайте «Единой России».

Они стали победителями федерального конкурса на получение субсидий для создания модельных муниципальных библиотек. Проект будет реализован в 2026 году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Каждое учреждение получит по 8 млн рублей из федерального бюджета.

Фото: t.me/a_metshin

Депутат Госдумы осмотрел здания, где в ближайшее время начнется капитальный ремонт, и ознакомился с планами их дальнейшего развития.

Как отметил парламентарий, обе библиотеки имеют богатую историю. «Шингальчинская библиотека была основана в 1953 году, история библиотеки в Ташлыке ведется с 1970 года. Это не просто хранилище книг, это место, где сохраняется история и передаются будущим поколениям ценности нашей родной земли», – написал Айдар Метшин в своем Телеграм-канале, подчеркнув, что по каждому учреждению уже сформирована собственная концепция развития.

Согласно проектам, библиотека в селе Ташлык будет посвящена выдающимся уроженцам населенного пункта, а в Шингальчи ее планируется развивать как центр притяжения для гостей и туристов.

Фото: t.me/a_metshin

«Самое главное, что в архитектуре этих проектов должны принять участие сами жители сел!» – подчеркнул Метшин, добавив, что именно идеи и видение сельчан помогут сделать библиотеки современными и востребованными.

Он выразил уверенность, что совместная работа над обновлением учреждений станет важным объединяющим фактором для местных жителей и в итоге приведет к повышению качества жизни в Ташлыке и Шингальчах.