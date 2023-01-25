Татарстан за год привлек в ИТ-сферу дополнительные 144 млн рублей

Благодаря работе межведомственной группы по привлечению инвестиций государственных фондов в ИТ-сферу Татарстан за 2022 год смог привлечь свыше 144 миллионов рублей дополнительных федеральных средств. Об этом сообщил руководитель группы, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

«Цифровизация – это не только деньги, это переосмысление. Без средств тоже нельзя, но изменение мышления, понимание, что это должно быть и мы это можем наверное, самое главное», – заявил он.

При этом в 2023 году планируется привлечь еще свыше 200 млн рублей на развитие цифровой отрасли Татарстана.

«Конкретно они пойдут на формирование ИТ-инфраструктуры нового уровня для наших общеобразовательных школ республики, а также на создание условий для внедрения высокоскоростных каналов связи для всех социальных объектов республики», – уточнил Метшин.