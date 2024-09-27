Айдар Метшин поддержал слова Раиса РТ о подготовке участников СВО к мирной жизни

Безусловно важным является социальная направленность послания. И в нем отдельным, краеугольным является тезис подготовки участников СВО к мирной жизни. Об этом высказался депутат Государственной Думы Айдар Метшин, комментируя сегодняшнее послание Раиса РТ Рустама Минниханова Госсовету республики.

По его словам, это полностью коррелируется с тем, что сказал по этому поводу Президент страны, когда он отметил что:

«Участники СВО, труженики и воины, должны считаться Элитой России, участвовать в ее управлении и крупнейших проектах. Они должны выходить на ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в общественных объединениях, в бизнесе, в общественном и муниципальном управлении».

«Это очень важный посыл! Мы, безусловно, победим! И наши герои вернутся к мирной жизни. И мы должны создать необходимые условия для того, чтобы наши ребята максимально быстро адаптировались», – подчеркнул депутат.

Метшин не исключил, что кому-то понадобится психологическая помощь, а кто-то будет нуждаться в медицинской реабилитации.

«Очень важно создать условия для максимально эффективной реализации того большого перечня мер поддержки участников СВО и их семей, которые законодательно закреплены решениями ГД. Отмечу, что на сегодняшний день депутатами ГД принято 112 законов в поддержку участников СВО и их семей, 20 законопроектов находятся на рассмотрении ГД в осеннюю сессию», – отметил депутат.