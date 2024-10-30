Айдар Метшин поддержал идею использовать маткапитал сразу после рождения ребенка

Айдар Метшин

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

При выплате материнского капитала решающую роль играет возможность его получения семьями с детьми. Об этом «Татар-информу» сообщил член комиссии Госдумы РФ по обеспечению жилищных прав граждан, депутат от Татарстана Айдар Метшин.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий тратить маткапитал на улучшение жилищных условий, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.

«В целом материнский капитал, который направляется на улучшение жилищных условий, это правильно. С точки зрения дифференциации возраста, если рассуждать логически, то не столь важно воспользуются им в год или три года. Важно, чтобы материнский капитал доходил до получателя должным образом. Год, три, другой возраст, я думаю, что здесь не столь принципиально», – сказал Метшин.

Ранее стало известно, что россиян, которые оформили жилищные кредиты в срок до 1 января 2025 года, освободили от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, полученной в результате экономии по процентам. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин.