Айдар Метшин поддержал акцию по благоустройству захоронений участников СВО

Депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин принял участие в патриотической акции по уборке воинских захоронений, инициированной нижнекамским отделением организации «Боевое братство». Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса, где покоятся участники Афганской и Чеченской кампаний, а также бойцы, погибшие в ходе специальной военной операции, об этом сообщили в пресс-службе «Единой России» в РТ.

С самого утра у братской могилы лыжного батальона собрались десятки добровольцев — представители ветеранских организаций, молодежных объединений, сотрудники промышленных предприятий, волонтеры и жители города. Все они приняли участие в благоустройстве и наведении порядка на местах захоронений.

«Это большое общее дело, объединяющее разные поколения нижнекамцев, которые помнят подвиги наших воинов. Без раздумий присоединился к этой инициативе и был рад видеть, что у стольких людей она нашла отклик. Герои живы, пока мы их помним», — поделился Айдар Метшин.