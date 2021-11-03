Айдар Метшин передал Нижнекамской районной больнице маски, пульсоксиметры и термометры

Сегодня депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ от «Единой России» Айдар Метшин передал Нижнекамской центральной районной больнице маски, пульсоксиметры и термометры. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Метшин поблагодарил всех медицинских работников и обратился к студентам медколледжа, отметив важность их поддержки.

«Профессиональные навыки, которые вы получаете сейчас, в такой сложный период, дорогого стоит. Наши медработники устали, и ваша поддержка очень важна, ваш вклад в общее дело действительно большой. Самое главное, чтобы вы сами не болели. Спасибо вам за работу!» — сказал он.

На сегодняшний день стажеры задействованы в доставке лекарств пациентам, которые лечатся на дому, а также вносят информацию о вакцинированных нижнекамцах в регистр и измеряют температуру при входе в поликлиники.

Также депутат Государственной думы РФ Айдар Метшин провел онлайн-встречу с представителями волонтерских организаций Нижнекамска.

Руководитель Нижнекамского волонтерского центра Булат Аюпов рассказал о работе волонтеров в нелегкое для страны и республики время, когда необходима любая помощь.

«В рамках всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в Нижнекамском районе была возобновлена работа волонтерского штаба в оказании помощи населению: покупки и доставки продуктов, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости, помощь в медицинских организациях, помощь в получении QR-кодов в МФЦ. В рамках этой акции в Нижнекамске работают более 50 волонтеров из трех организаций», — рассказал Аюпов.

Айдар Метшин поблагодарил волонтерское движение города и сказал, что нижнекамцы всегда отличались своей отзывчивостью, неравнодушием, и сегодняшние вызовы это подтверждают.

Также в рамках региональной недели Метшин обсудил с предпринимателями Нижнекамска меры поддержки и провел личный прием граждан в Нижнекамске.