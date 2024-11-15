Айдар Метшин: Партнерство России и Китая вышло на беспрецедентный уровень

Современный этап российско-китайских отношений, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между странами вышли на беспрецедентно высокий уровень. Россия рассматривает Китай как наиболее близкого и надежного партнера как на межгосударственном, так и на региональном уровнях. Такое мнение на форуме «РОСТКИ» выразил депутат Госдумы РФ Айдар Метшин.

Он сообщил, что между 43 российскими регионами и провинциями КНР в общей сложности подписано 117 соглашений о сотрудничестве в различных областях. Интерес китайских партнеров наблюдают практически во всех направлениях, в том числе в научной, технической, сельскохозяйственной, туристической сферах, в медицине, образовании и охране окружающей среды.

«Отмечу, что именно межрегиональное взаимодействие является точкой роста торгово-экономических связей. И мы видим конкретные, самое главное, практические результаты в существенном росте товарооборота между конкретными регионами и провинциями», – добавил Метшин.

Примером успешного сотрудничества между регионами двух стран он назвал российско-китайское предприятие по производству окрашенной рулонной стали «Камасталь», расположенное в Нижнекамске.

«Взаимодействие по линии межпарламентского сотрудничества на региональном уровне позволит решить важную задачу создания законодательной базы, способствующей наилучшим условиям для вложения инвестиций, для экономического роста и социального благополучия как отдельных территорий, так и в целом развития обеих стран», – заключил депутат.