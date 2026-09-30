Айдар Метшин: От Татарстана в Госдуме работает сильная команда депутатов

Депутат от Татарстана Айдар Метшин, прошедший в Госдуму по федеральному избирательному округу, прокомментировал итоги первого заседания девятого созыва. Об этом сообщает официальный портал «Единой России».

«Сегодня состоялось первое заседание Государственной Думы 9 созыва, в работе которого принял участие Президент России Владимир Владимирович Путин. Задачи, поставленные Президентом страны, задают стратегический вектор: суверенитет, технологический и экономический рост, социальная защита граждан. Главное, как отметил Президент – и в Госдуме, и на всех других уровнях власти – работать вместе с пониманием общей громадной ответственности перед людьми и страной, в профессиональном диалоге находить оптимальные, сбалансированные решения, преданно служить Отечеству и народу России», – рассказал Айдар Метшин в своих соцсетях.

По его словам, послание Раиса Республики Татарстан Государственному Совету конкретизирует эти задачи применительно к республике: системная поддержка участников СВО и их семей, модернизация социальной инфраструктуры, развитие высокотехнологичных отраслей, сохранение межнационального согласия.

«При этом ключевым ориентиром остаются наказы избирателей. Именно они формируют «земную» повестку: вопросы ЖКХ, благоустройства, доступности медицины и образования. Задача депутата — соединить федеральную стратегию с этими конкретными запросами, чтобы законодательные решения давали понятный результат в каждом дворе и в каждой семье. От Татарстана в Думе работает сильная команда депутатов, и мы настроены на слаженную работу, направленную на повышение качества жизни жителей республики», – подчеркнул Метшин.

Всего Татарстан в Госдуме нового созыва представляют 13 депутатов, 11 из которых – от партии «Единая Россия».

На первом заседании Госдумы рассмотрели вопросы о регистрации фракций и избрании Председателя Государственной Думы девятого созыва. Им был избран Вячеслав Володин, чью кандидатуру по предложению Владимира Путина выдвинула фракция «Единая Россия».