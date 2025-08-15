Айдар Метшин оказал помощь приюту «Хвостики» в Нижнекамске

Фото: пресс-служба Айдара Метшина

Депутат Госдумы и член Рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства в сфере защиты от нападений бездомных животных Айдар Метшин посетил частный мини-приют «Хвостики» в Нижнекамске. В преддверии Дня бездомных животных, который отмечается 16 августа, он передал учреждению более 100 килограммов корма – мясо и субпродукты.

В приюте в настоящее время содержится свыше 500 животных. Метшин отметил, что именно такие небольшие частные приюты сегодня выполняют основную работу по уходу за безнадзорными животными. Он сообщил, что в рамках работы Государственной Думы вместе с коллегами обсуждает вопросы поддержки подобных организаций.

Сейчас перед «Хвостиками» стоят задачи по бурению скважины, щебенению территории и созданию помещения для волонтеров и сотрудников. Депутат подчеркнул, что приют получит помощь в решении этих вопросов. Он также напомнил, что корм для животных он передает несколько раз в год.