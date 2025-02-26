Айдар Метшин объяснил, зачем необходима ускоренная блокировка сайтов по продаже сигарет

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы России от Татарстана Айдар Метшин рассказал в своем Telegram-канале о выдвинутом им законопроекте о внесудебной блокировке сайтов, реализующих табачную и никотинсодержащую продукцию.

Свою позицию парламентарий ранее представил на заседании Комитета ГД по информационной политике. По его словам, за три года в России выявлено более 600 подобных ресурсов (только подделок одной марки сигарет).

«Огромный охват в социальных сетях: более 3 тыс. публикаций в пабликах и более 400 групп и каналов в мессенджерах, число подписчиков некоторых из них доходит до 60 тыс. человек!» – констатировал Метшин.

Депутат назвал такую ситуацию потенциальной угрозой для подрастающего поколения, потому что представители последнего часто идут в онлайн, находя способы обойти действующие запреты.

«Сегодня процедура блокировки занимает до шести месяцев! Предлагается ввести для таких ресурсов внесудебную блокировку со сроком до семи суток. Такая схема уже успешно показала себя на рынке алкогольной продукции», – вкратце изложил Айдар Метшин суть своего законопроекта.

В завершение депутат выразил надежду, что его инициатива получит на пленарном заседании Госдумы поддержку всех депутатов – независимо от их фракционной принадлежности.