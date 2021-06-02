Айдар Метшин объехал территории в Нижнекамске, где проводятся работы по «Нашему двору»

Мэр Нижнекамска, глава Нижнекамского района Татарстана Айдар Метшин объехал территории, где проводятся ремонтные работы в рамках республиканского проекта «Наш двор». Из 67 дворов обновление ведется в 30 из них.

По информации пресс-службы главы Нижнекамского района РТ, выездное совещание прошло совместно с главой Департамента строительства и благоустройства Нижнекамска Максимом Санковым, строителями, работающими на этих объектах.

Первым рабочая группа посетила большой двор, охватывающий два дома, по проспекту Мира 28 и 30. Работы здесь практически завершены — отремонтированы дороги и тротуары, оборудован центр двора, где предусмотрены места для детской площадки и спортивного инвентаря. В доме №30 параллельно проводится ремонт подъездов. Айдар Метшин, осмотрев один из них, дал указание, что не стоит оставлять «мелочи» на потом, подразумевая старые электрощитки, оставшиеся без замены.

То же самое касается благоустройства двора — мэр дал наказ выполнять работы качественно, хорошо и в комплексе. А прибираться во дворе после ремонта, пересаживать цветы и украшать двор призвал всех жильцов.

«Это программа для людей, и мы должны выполнить те задачи, которые она ставит перед нами на должном уровне», — сказал он, отметив, что программа не предусматривает некоторые виды работ, которые нужно постараться выполнить силами управляющих компаний или обслуживающих организаций.

Во дворе некоторых домов, которые были отремонтированы в прошлом году, оборудованы и две небольшие парковки для машин. Однако жильцы жалуются, что этого недостаточно. Айдар Метшин отметил, что при реконструкции дворов строители по возможности расширяют места для парковки. Но при этом необходимо учесть желания жильцов-пешеходов.

«И наша цель при реализации программы — создать условия для людей с тем, чтобы во дворе могли отдохнуть наши бабушки, заняться спортом все желающие. Если не думать об этом, то можно весь город „закатать“ в асфальт — и то мест для автомашин будет недостаточно», — сказал он.

Еще один двор, который осмотрел Айдар Метшин, — жилой дом по проспекту Химиков, 57. Градоначальник поручил предусмотреть изменения входных групп расположенных в доме различных торговых фирм с тем, чтобы они гармонировали с общим стилем дома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в этом году на реализацию программы в Нижнекамском районе РТ будет выделено 703 млн рублей.