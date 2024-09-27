Айдар Метшин об общественной безопасности: Есть успешные подходы у республики Беларусь

В своем послании Государственному Совету РТ Раис республики Рустам Минниханов заявил о комплексном упорядочивании работы с мигрантами вместо введения ограничений. Каким образом будет упорядочен этот вопрос, рассказал экс-мэр Нижнекамска и депутат Государственной думы РФ от Татарстана Айдар Метшин.

«Миграционный вопрос очень чувствительный для республики и страны в целом. Здесь необходимо найти подходы, правильные с точки зрения возможности применения трудовых ресурсов в лице мигрантов, в то же время исчерпывающе обеспечить условия безопасности во всех направлениях», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» Айдар Метшин.

По словам Метшина, этот вопрос актуален для всех уровней власти, в том числе депутатов Государственной думы, о чем говорит ее председатель Вячеслав Володин. Решением этих вопросов также заняты профильные комитеты.

«Сейчас мы и в республике выходим на обсуждение этого вопроса с точки зрения усиления роли и ответственности работодателей», — отметил депутат.

Метшин обращает внимание, что требуется комплексный подход. Но в первую очередь это вопрос кадровый.

«Еще раз обращаю внимание — это комплексный подход с точки зрения ответственности работодателя» — сказал Метшин.

Неизбежно возникает вопрос об обеспечении общественной безопасности. По словам депутата, это целая линейка межведомственных взаимодействий большого количества органов власти: миграционная политика, МВД, правоохранительные структуры в целом. Для отлаженной работы этой «линейки» необходимо вырабатывать конкретные правила.

«Вообще это должны быть определенные правила. Эти правила необходимо выработать и затем их исполнять. Примеры есть, и можно посмотреть успешные подходы у республики Беларусь, которые можно реализовать в России и Республике Татарстан», — заключил Айдар Метшин.