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Происшествия 2 апреля 2024 12:15

Айдар Метшин об атаке дронов: Мы понимаем, что основная цель – подрыв единства

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Айдар Метшин об атаке дронов: Мы понимаем, что основная цель – подрыв единства

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айдар Метшин отметил, что целью атак на предприятия Татарстана является подрыв единства и сплоченности граждан нашей страны. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной атаки БПЛА на предприятия Елабуги и Нижнекамска. Серьезных разрушений нет, и технологический процесс предприятий не нарушен, но в Елабуге есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Целью этих атак является не только подрыв экономической мощи России. Мы все понимаем, что основная цель – подрыв единства и сплоченности граждан нашей страны», – отметил депутат.

Айдар Метшин призвал татарстанцев верить только официальным источникам и не поддаваться панике.

#атака беспилотников
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