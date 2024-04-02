Айдар Метшин об атаке дронов: Мы понимаем, что основная цель – подрыв единства

Депутат Госдумы РФ от Татарстана Айдар Метшин отметил, что целью атак на предприятия Татарстана является подрыв единства и сплоченности граждан нашей страны. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.

«Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной атаки БПЛА на предприятия Елабуги и Нижнекамска. Серьезных разрушений нет, и технологический процесс предприятий не нарушен, но в Елабуге есть пострадавшие, которым оказывается необходимая медицинская помощь. Целью этих атак является не только подрыв экономической мощи России. Мы все понимаем, что основная цель – подрыв единства и сплоченности граждан нашей страны», – отметил депутат.

Айдар Метшин призвал татарстанцев верить только официальным источникам и не поддаваться панике.