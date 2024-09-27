Айдар Метшин о современных технологиях: Никогда не говори никогда

Модернизация коммунальной инфраструктуры — вопрос федерального уровня, он важен для республики и практически для любого муниципального образования. Об этом рассказал экс-мэр Нижнекамска и депутат Государственной думы РФ от Татарстана Айдар Метшин в беседе с корреспондентом «Татар-информа» об итогах послания Раиса РТ Рустама Минниханова Государственному Совету РТ.

«В следующем 2025 году будет запуск новой республиканской программы модернизации коммунальной инфраструктуры. В направлении этого вопроса уже с прошлого года на федеральном уровне президент нашей страны инициировал программу модернизации. В течение последующих 10 лет в сферу ЖКХ будет инвестировано 4,5 трлн рублей», — рассказал Метшин.

По мнению депутата, это был отложенный вопрос. Примером успешной реализации этого проекта Метшин назвал программу капитального ремонта жилого фонда.

«У меня нет никаких сомнений, что программа модернизации коммунальной инфраструктуры будет успешно реализована. У нас есть опыт, есть системная работа, структура, которая на многолетней практике в реализации различных проектов, национальных программ реализуется успешно», — считает Метшин.

Еще один момент, на который депутат обратил внимание — поддержка участников СВО с акцентом на их подготовке к мирной жизни.

«Мы несомненно победим. Наши герои вернуться домой к мирной жизни, и наша ответственность и обязанность — создать все необходимые условия, чтобы они социализировались и максимально быстро адаптировались к мирной жизни. Какая-то часть будет нуждаться в психологической поддержке, какая-то — в медицинской реабилитации, очень важен вопрос трудоустройства», — рассказал Метшин.

Бывший мэр Нижнекамска также прокомментировал слова Раиса о комплексном развитии территории. Сейчас действуют программы «Национальные проекты» и «Городская среда», республиканская программа «Наш двор». В Казани и других городах проводится ремонт дорог.

«Поскольку я родом из Нижнекамска, для меня строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов — это долгожданный и масштабный проект. Он позволит создать безопасные и комфортные условия для бизнеса и физических лиц. Это большой прорыв вперед», — заявил депутат.

В частности, развивается малый и средний бизнес на протяжении трассы, увеличилась капитализация земли, также обратил внимание Метшин.

Во время послания Раиса Госсовету РТ в зале сидело множество представителей трудовых династий и людей труда.

«Я участвовал в 18 предыдущих посланиях, и могу сказать, что всегда были ориентиры. Нужны инновационные решения. Совсем скоро все активнее будет внедряться искусственный интеллект, но человек труда будет всегда», — обратил внимание Айдар Метшин.

Многие проекты реализуются для обеспечения технологического суверенитета. В частности беспилотные «Камазы», количество которых через год планируется довести до 50.

«Никогда не говори никогда. Мне некоторое время назад казалось, что мы никогда не поедем без водителя. Не верилось в то, что машина может двигаться, управляться безопасно без водителя», — поделился Метшин.