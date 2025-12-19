Айдар Метшин о прямой линии с Владимиром Путиным: «Каждый вопрос россиянина важен»

Депутат Госдумы от Татарстана Айдар Метшин в беседе с «Татар-информом» прокомментировал ежегодную прямую линию с Президентом страны.

«Прямая линия Владимира Путина – это ежегодно лучший пример прямого взаимодействия главы государства и жителей большой страны. Традиционно наш Президент говорит и о вещах глобальных, и отвечает на те, порой болезненные, вопросы, которые поступают со всей России», – сказал он.

Особое внимание, по словам депутата, уделялось вопросам завершения специальной военной операции и достижения ее целей.

«Ход переговоров и вопросы урегулирования конфликта являются архиважными для развития страны, и мы услышали четкие ответы по этой теме. До конца года мы еще станем свидетелями успехов наших подразделений в боевой работе – это важное для всех нас заявление. Президент подчеркнул, что при уважительном отношении к России и соблюдении ее интересов новых спецопераций не будет», – подчеркнул парламентарий.

Айдар Метшин отметил и значимость поддержки бойцов и их семей.

«Это темы, которые откликаются в сердцах, и то, над чем мы с коллегами в Государственной Думе работаем изо дня в день. Законопроекты этой тематики рассматриваем в приоритетном порядке. Начиная с 2022 года принято 152 федеральных закона о мерах поддержки участников специальной военной операции и их семей», – сообщил он агентству.

Депутат также рассказал о региональных инициативах.

«Отдельно я бы остановился на поддержке ветеранов СВО. Сегодня в Нижнекамском районе реализуется мой проект «Победа. Возвращение Героев», который отвечает на актуальные вопросы социализации и адаптации возвращающихся бойцов», – уточнил Метшин.

По его мнению, внимание президента к каждому гражданину отражает высокий уровень доверия населения.

«Для Владимира Путина нет «маленького человека», для него есть россияне, и каждый житель, его чаяния и тревоги важны и должны быть разрешены», – резюмировал собеседник агентства.