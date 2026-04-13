Айдар Метшин – о четырех внуках и главном в жизни: «Баланс – это семья»

Депутат Госдумы Айдар Метшин в эфире программы «7 дней» на телеканале ТНВ поделился мыслями о семье, жизненных приоритетах и детских мечтах.

Он отметил, что в детстве не стремился стать космонавтом и сделал выбор в пользу общественной деятельности.

«В детстве я не мечтал быть космонавтом. Если бы не политика, хотел бы быть просто полезным для общества человеком. Баланс – это семья. Отдых в кругу семьи – это наполнение энергией», – сказал Метшин.

По словам депутата, именно семья помогает ему сохранять внутреннее равновесие. Недавно он стал дедушкой в четвертый раз.