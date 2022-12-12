Айдар Метшин: «Недружественные страны, по существу, стреляют себе в ногу и даже в голову»

О том, чему нужно учиться в парламенте России, телевизионной картинке и ежедневной рутинной работе парламентариев, о привлечении федеральных средств в республику рассказал депутат Государственной Думы РФ от Татарстана Айдар Метшин в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову.

Айдар Метшин: «Мы такие ментально: начинаем меняться, когда нам становится тяжело. И сейчас нам нужно научиться правильно пользоваться преимуществами нашей страны» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«По многим вопросам Татарстан уже ушел вперед»

Айдар Раисович, прошло чуть более года с начала вашей работы в качестве депутата Государственной Думы РФ. Как прошло включение в новую сферу деятельности на федеральном уровне?

Работая в свое время главой Нижнекамска и района и сейчас, в качестве депутата Госдумы РФ, я всегда занимался решением вопросов, важных для наших людей, улучшением качества их жизни. Безусловно, эти два места работы – разные по функционалу, хотя и на муниципальном уровне я, будучи депутатом Нижнекамского городского Совета, занимался законодательной деятельностью. Масштабы, конечно, отличаются. Признаюсь, сейчас приходится быстро погружаться в отдельные темы, с которыми раньше был знаком поверхностно.

Мне дали большой мандат доверия, и я хочу быть полезным республике, народу, который меня воспитал, чтобы оправдать доверие, которое было мне оказано избирателями и Президентом нашей республики.

В разработке каких законопроектов вы принимали участие? Какие депутатские запросы, обращения были подготовлены за вашей подписью?

Я вхожу в Комитет Госдумы РФ по защите конкуренции. Это новый комитет, созданный в этом созыве. Работа здесь очень важна и интересна. Изначально я планировал войти в Комитет по жилищной политике и ЖКХ, но он был объединен с Комитетом по строительству. Поразмышляв, я счел для себя необходимым войти в Комитет по конкуренции и не ошибся в своем выборе. Здесь рассматривается очень большой комплекс вопросов на стыке различных секторов экономики. Мы тесно работаем с антимонопольными ведомствами Российской Федерации, Татарстана и других субъектов страны. Наша главная задача – решение вопросов, сдерживающих развитие конкуренции и, соответственно, экономики.

Работая в прошлом главой муниципалитета, я неоднократно сталкивался с вопросами, связанными с несовершенством ФЗ №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и ФЗ №223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Сейчас, уже на уровне федеральной законодательной власти, я имею возможность рассматривать эти проблемы, основываясь на собственном опыте практического применения существующих норм закона.

«Это новый комитет, созданный в этом созыве. Наша главная задача – решение вопросов, сдерживающих развитие конкуренции и, соответственно, экономики» Фото: komitet4-6.km.duma.gov.ru

Принимая законы, нужно понимать, как они будут работать. Предыдущий опыт работы в Татарстане мне очень помогает. Я и мои коллеги видим, что не всегда принимаемые решения были должным образом подготовлены. Очевидно, что с течением времени отдельные законы требуют оперативного внесения изменений.

Наряду с Комитетом по защите конкуренции я вошел также в состав Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан. В частности, я уже вижу, что некоторые прорабатываемые решения не являются актуальными, к примеру, для Татарстана. Недавно была принята в первом чтении поправка о порядке обследования жилого дома. В Татарстане это сегодня не актуально, поскольку эти вопросы мы решаем в ходе подготовки домов к капитальному ремонту, когда предварительно составляются так называемые дефектовки. Опыт регионов различается, и по многим вопросам Татарстан уже ушел вперед. У нас нет некоторых проблем, актуальных в других регионах.

В целом работа и в Комитете по защите конкуренции, и в Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан очень интересна. Приходится погружаться в вопросы, которые я раньше не знал или был знаком недостаточно глубоко.



«Оппоненты ожидали, что мы рухнем в одночасье»

В связи с чем было принято решение о создании Комитета по конкуренции? Ведь его раньше действительно не было?

Время потребовало. Общество развивается, зреет. Некоторые вопросы из отложенных переходят в стадию актуальных. Согласитесь, лет двадцать назад вопросы конкуренции остро не стояли. Сегодня требуются другие подходы, причем специфичные для разных отраслей экономики. В любом случае в основе экономики должна лежать добросовестная конкуренция.

Каковы сегодня ключевые проблемы в сфере конкуренции?

К примеру, некоторые положения ФЗ №44, определяющие конкурсные процедуры, в определенной мере избыточны. Это доказывает практика. В частности, речь о случаях, когда выигравшая конкурс подрядная организация не имеет возможности обеспечить качественное выполнение услуг. Но цену дает наименьшую и становится победителем. Мы в Нижнекамске сталкивались с этим периодически.

Да, с одной стороны, все правильно. Работы должны выполняться в утвержденные сроки, по адекватной цене и на высоком качественном уровне. Если недобросовестный подрядчик срывает положенные сроки, работы приходится выполнять в форс-мажорных обстоятельствах, и в результате страдает качество. С другой стороны, конкуренция должна быть обязательно, но необходимо совершенствовать процедуру. Недобросовестные подрядчики не должны допускаться к конкурсам. Все эти вопросы мы обсуждаем в нашем комитете.

Есть комплекс вопросов, связанных со специфическими условиями в период проведения специальной военной операции. Конкурентность должна сохраняться, но с учетом современной ситуации, требующей сверхоперативного решения многих вопросов. Мы должны находить и обеспечивать разумный баланс, золотую середину.

«Нижнекамскнефтехим» и «ТАНЕКО» – это примеры перехода на высокий передел и выпуск конечного продукта с высокой добавленной стоимостью» Фото: president.tatarstan.ru

Как влияют на рыночную конкуренцию внутри страны и на международных рынках действия недружественных государств, в целом неординарная ситуация в политике и экономике?

Все внешние вызовы, с которыми в последнее время столкнулась наша страна (а на Россию наложено более 9 тысяч санкций, кроме 2 тысяч, принятых ранее), конечно, не могли не сказаться на социально-экономическом развитии страны. Оппоненты ожидали, что мы рухнем в одночасье. Этого не произошло. Мы справились, хотя нам и нелегко. Да, просели некоторые сектора, оборвались или усложнились логистические, кооперационные цепочки. Но недружественные к России страны по существу стреляют себе в ногу и даже в голову.

Наша задача в этих условиях – не только выстоять. Очевидно, что санкционное давление на Россию будет продолжаться и мы будем находиться в этих условиях какое-то длительное время. Нам нужно находить новые подходы. Кстати, Татарстан развивался по пути диверсификации экономики уже давно и системно. Те же «Нижнекамскнефтехим» и «ТАНЕКО» – это примеры перехода на высокий передел и выпуск конечного продукта с высокой добавленной стоимостью.

Да, сегодня в стране не самые благоприятные условия для движения по пути диверсификации, перехода к новому типу экономики. Но мы должны находить решения и идти по этому пути. Нужно все проанализировать, поставить себе диагноз и системно, последовательно работать по отраслям. Мы должны стать экономически суверенными. Все равно со временем мы вернемся к полноценному взаимодействию с мировым сообществом. Они придут к нам с предложениями продолжить сотрудничество. А мы должны быть уже на других позициях и ставить другие условия, нежели раньше.

Мы такие ментально: начинаем меняться, когда нам становится тяжело. И сейчас нам нужно научиться правильно пользоваться преимуществами нашей страны. Тогда к нам будут стоять в очереди и проситься встроиться в нашу экономику.

«Работа парламента, которую мы видим по телевизору, это лишь внешняя и очень небольшая часть той очень масштабной работы, которая происходит внутри Госдумы РФ» Фото: duma.gov.ru

«Вы – представитель Татарстана? А, значит, все понятно»

Вы упомянули о работе в Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан. Какие задачи возложены на комиссию? В чем заключается ваша деятельность в ее составе?

Это тоже новая комиссия, создана в действующем созыве парламента. Возглавляет ее опытный депутат Галина Хованская. На данный момент комиссией рассмотрено семь законопроектов, так или иначе затрагивающих жилищные права граждан. Комиссия готовит законопроекты. В ее работе участвуют рабочие группы, экспертные советы, которые вырабатывают соответствующие проекты законов, поправки в законодательные акты для комитетов Госдумы РФ. Кроме того, я вхожу в Экспертный совет по табаку и никотиносодержащей продукции, хотя, казалось бы, это совсем не мое. Но эта работа идет в рамках защиты конкурентной политики.

Вообще я должен сказать, что работа парламента, которую мы видим по телевизору, это лишь внешняя и очень небольшая часть той очень масштабной работы, которая происходит внутри Госдумы РФ. В хорошем смысле это только картинка. Глубинная работа ведется в комитетах, комиссиях, рабочих и экспертных группах во взаимодействии с различными сообществами, правительственными и неправительственными организациями, министерствами и ведомствами. Это большой механизм, в котором каждый выполняет свою функцию.

Сейчас в рамках нашей комиссии мы рассматриваем вопросы обеспечения жилищных прав детей-сирот, военнослужащих, участвующих в спецоперации. Опытные депутаты говорят, что в последний год заметно выросла оперативность рассмотрения вопросов, решение которых необходимо для обеспечения национальных интересов страны. Мы должны сделать всё, чтобы наши военнослужащие были максимально защищены во всех отношениях, в том числе и в отношении жилищных прав.

«К депутатам из Татарстана прислушиваются. Нашу республику часто приводят в пример» Фото: из личного архива Айдара Метшина

Как выстроена работа депутатов Госдумы РФ от РТ? Как осуществляется внутреннее взаимодействие внутри депутатской группы?

Эта работа носит системный характер. Между 15 депутатами Госдумы РФ, представляющими Татарстан, и Госсоветом РТ идет постоянное взаимодействие. В целом координация между Федеральным Собранием и региональными Заксобраниями обеспечивается через Совет законодателей, в который входят представители региональных парламентов. Они представляют интересы субъектов Федерации. Татарстан представлен председателем парламента Татарстана Фаридом Мухаметшиным. Авторитет Татарстана реален, и это хорошо видно в Госдуме России. К депутатам из Татарстана прислушиваются. Нашу республику часто приводят в пример. Иногда приходится слышать: «Вы – представитель Татарстана? А, значит, все понятно».

Мы ежемесячно встречаемся в Госсовете Татарстана, обсуждаем инициативы, вопросы, которые должны продвигаться нами, представителями республики, в Госдуме РФ. Это повседневная системная работа. На днях мы встречаемся в Правительстве нашей республики с Президентом РТ Рустамом Миннихановым, министрами – по вопросам подведения итогов уходящего года и определению задач на год грядущий. Основная наша задача – привлечение в республику дополнительных средств из федерального бюджета. Мы все заточены на эту работу. Кроме того, мы рассматриваем вопросы текущей законодательной повестки. К примеру, законопроект о публичной власти, требующий значительной доработки. Сейчас документ проходит стадию второго чтения.

Еще одна важная часть депутатской деятельности – работа в округах. Я избрался по партийному списку, но по согласованию с Госсоветом РТ определил для себя своего рода депутатский округ, в который входит десять муниципальных районов, в основном из Закамской зоны. В рамках региональной недели мы с коллегами-депутатами ведем работу в наших округах. Но в то же время я представляю всю республику, и ко мне обращаются жители из разных городов и районов Татарстана.

«Основная наша задача – привлечение в республику дополнительных средств из федерального бюджета» Фото: из личного архива Айдара Метшина

С какими вопросами в основном обращаются избиратели?

Превалируют вопросы муниципального уровня, много вопросов по здравоохранению, лекарственному обеспечению. Есть обращения, связанные с проблемами семей мобилизованных граждан, в том числе бытовыми. Мы стараемся реагировать на них в приоритетном порядке.

Все депутаты работают как одна команда. При этом я могу уверенно сказать, что депутаты, избранные от Татарстана, но не из республики, среди них и Максим Топилин, и Елена Ямпольская, и Руслан Гаджиев, – все активно работают с избирателями из республики, отстаивают интересы Татарстана. Мы и на мероприятиях, проводимых нашим полпредством в Москве, очень часто участвуем полным составом. В нашей команде очень хорошая атмосфера во взаимоотношениях. Это отличительная черта Татарстана.

«Люди привыкли к одному, и их волнует, что будет происходить дальше»

Расскажите, как вы сейчас участвуете в жизни и развитии Нижнекамска и Нижнекамского района. Следите ли за тем, как работает новый руководитель муниципалитета? Насколько помогаете ему в работе? У вас ведь в Нижнекамске работает и общественная приемная, вы и проживаете там.

Традиции, наработки, которые есть в Нижнекамске, как и в целом в республике, имеют базисный характер. Происходят и изменения. Сменились акционеры предприятий, которые обеспечивают экономическую мощь нашей территории. Причем не только Нижнекамска, но и всего Татарстана, России. Я имею в виду приход в Татарстан компании «СИБУР». Все эти изменения волнуют людей, и это нормально. Люди привыкли к одному, и их волнует то, что будет происходить дальше. «СИБУР» – социально ответственная компания. Как пример могу привести историю с передачей социальных объектов городу с финансированием или с проведением капитального ремонта. Это, кстати, традиция из советских времен.

Традиции в Нижнекамске сохраняются. Они связаны с людьми, с теми, кто строил город, кто сегодня живет в нем. Конечно, в каждой из сфер жизни города и района есть чем заниматься, есть, что нужно улучшать, развивать. Я и моя команда работали честно, с полной самоотдачей, но еще раз повторю – работать есть над чем. Нынешнее руководство города продолжает заложенные традиции. Это нормальный процесс, который будет продолжаться.

«У нас хорошие отношения с главой [Нижнекамска], много точек соприкосновения» Фото: prav.tatarstan.ru

А вы как-то помогаете новому руководству советом, делом?

Я твердо решил, что если ко мне обращаются, то я, безусловно, всегда отреагирую положительно, если нет, то нет. Это уже ответственность новой команды, нового руководителя. Это нормальный процесс. У нас хорошие отношения с главой, много точек соприкосновения. В том числе и по линии моей работы депутатом Государственной Думы РФ в части реализации каких-то проектов, для которых требуется дополнительное федеральное финансирование.

Так, к примеру, не так давно на «Правительственном часе» в российском парламенте мы рассматривали вопрос дефицита кадров в отечественном здравоохранении. Мы предложили создать рабочую группу, в которую вошли бы представители федеральной власти, регионов, экспертного сообщества, для выработки решений по этому важному комплексу проблем. Руководство Госдумы РФ приняло наше предложение. Кадровый вопрос «перегрет» практически во всех отраслях. В плане работы в этом направлении мы провели заседание рабочей группы Госдумы РФ в Нижнекамске. Те решения, которые будут выработаны на примере Нижнекамска, можно будет транслировать и на другие территории Татарстана и регионов России.

Это – пример моего взаимодействия с Нижнекамском и районом. Оно продолжается вот в таком конструктивном рабочем режиме.

Завершается 2022 год. По его итогам: что сейчас главное для нашей республики, для страны в целом?

Мир и согласие. Чтобы были живы и здоровы те, кто ушел защищать национальные интересы нашего государства. Чтобы мы были сильным социальным государством. Все это проецируется на жизнь каждого гражданина России. Важно здоровье наших жителей, гордость за территории, на которых они проживают, желание не уезжать, а продолжать на них жить и работать. Нужно продолжать трудовые династии и традиции в Нижнекамске, Татарстане и в России.

Посмотрите, что происходит сегодня в мире. На всей планете не все в порядке. Должны выстраиваться добрососедские отношения между государствами. Каждое государство, учитывая свои интересы, должно быть нацелено на взаимодействие. Мы все живем на этой Земле и сами определяем ее дальнейшую судьбу.