Айдар Метшин назвал основные задачи, которые будут решать депутаты Госдумы от РТ

Депутат Государственной Думы девятого созыва Айдар Метшин назвал первоочередные задачи, которые предстоит решать парламентариям, избранным от Татарстана, в интересах республики и ее жителей. Он обозначил три направления работы.

«Первое – законодательная работа. Это законы прямого действия, прежде всего, по дальнейшему расширению мер поддержки участников СВО и их семей. Начатая мною и моей командой работа в рамках проекта «Победа. Возвращение Героев домой» будет не только продолжена, но и выйдет на новый качественный уровень», – заявил депутат.

Второе направление, по его словам, – это работа с наказами избирателей при взаимодействии с муниципалитетами, Государственным Советом РТ и Правительством РТ. «Это регулярные приемы граждан, а также контроль исполнения поручений по вопросам избирателей», – уточнил парламентарий.

Метшин отметил, что третье направление – это деятельность депутатов в составе рабочих групп по привлечению дополнительных федеральных средств в Татарстан. «Также это работа по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти и институтами развития по сопровождению заявок предприятий и организаций республики на получение мер государственной поддержки, в том числе при распределении между регионами неиспользованных федеральных средств госпрограмм», – добавил он.

Парламентарий также напомнил тезис Раиса РТ Рустама Минниханова из послания Госсовету РТ. В частности, руководитель республики подчеркнул, что ключевая задача депутатов Госдумы от Татарстана – работать слаженно в интересах республики, отстаивать ее позиции на федеральном уровне, решать проблемы избирателей и реализовывать их наказы.

«По поручению Раиса РТ депутаты Госдумы во взаимодействии с Правительством РТ ведут оперативную проработку с соответствующими федеральными органами по включению мероприятий республики в государственные программы, национальные проекты, в том числе технологического лидерства, инвестиционные программы государственных корпораций, институтов развития на 2027-й и последующие годы в рамках формирования законопроекта о федеральном бюджете на 2027 – 2029 годы», – заключил Метшин.