Айдар Метшин: Нам нужны решительные меры в вопросах с нехваткой кадров в здравоохранении

Решить проблему дефицита кадров в сфере здравоохранения могут только решительные меры. Такое мнение высказал депутат Государственной Думы РФ восьмого созыва Айдар Метшин после Правительственного часа в Государственной Думе по теме дефицита кадров в медицине.

«Сегодня на Правительственном часе подробно проанализировали проблему нехватки медицинских работников. Я вхожу в состав рабочей группы Госдумы по вопросу обеспеченности медицинскими кадрами, и эту тему мы постоянно держим в поле зрения», – рассказал Метшин.

По его мнению, нехватка кадров – сложная комплексная проблема. Безусловно, это и уровень оплаты труда, и жилищные условия, и социальные гарантии.

«Ежегодно порядка 35% выпускников-бюджетников в системе высшего и 40% среднего профессионального медицинского образования в дальнейшем не работают в государственной медицине. Мы теряем 2/3 специалистов по пути от вуза к пациенту!», – высказался Айдар Метшин.

Он выступил за возвращение «распределительной системы», и в корне не согласен с теми, кто считает, что эта система нарушает права человека.

«Мы прошли этот путь и никоим образом не почувствовали этого ущемления. Гораздо более ущемленными в своих правах оказываются пациенты, которые не могут вовремя получить помощь врачей, потому что после окончания вуза молодые люди не пришли работать в государственное медицинское учреждение», – считает он.

Айдар Метшин рассказал, что сегодня прозвучало и предложение зачислять медицинские колледжи в первую очередь абитуриентов, которые заключают договор о целевом обучении. По его мнению, это позволит привлекать в отрасль заинтересованные кадры.

Метшин отметил, что важно, чтобы обучение проводилось качественно. Нельзя, чтобы вакансии заполнялись наспех переподготовленными специалистами.

«Уверен, при системном и последовательном подходе в этом чувствительном вопросе, мы продвинемся вперед в улучшении доступности и качества медицинских услуг», – сказал в завершении Метшин.