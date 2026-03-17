Айдар Метшин: «Мухаметшин – один из архитекторов современного Татарстана»

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Депутат Государственной Думы РФ от РТ Айдар Метшин назвал Фарида Мухаметшина одним из архитекторов современного Татарстана, комментируя его уход с поста Председателя Государственного Совета республики.

«В политике есть незыблемые величины, столпы, те, кто строят фундамент системы и обеспечивают ее жизнеспособность и стойкость. Фарид Мухаметшин – именно такая эпохальная фигура. Он один из архитекторов современного Татарстана», – сказал Метшин в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Бывший мэр Нижнекамска поблагодарил Мухаметшина за работу в сложный период становления республики.

«Прежде всего я хотел бы поблагодарить Фарида Хайрулловича за его стойкость в очень непростые годы становления Татарстана в постсоветской России, за мудрость, за верность республике. Он лично не раз рассказывал, через какие испытания приходилось проходить в 90-е годы. Но его принципиальная позиция, истинный патриотизм позволили не только сохранить самобытность нашей республики, но и способствовать тем решениям, которые привели к строительству Татарстана, ставшего опорным регионом нашей великой страны», – заявил депутат.

По словам Метшина, работа Мухаметшина в руководстве республики стала примером служения.

«Его последовательная работа в команде сначала первого Президента Татарстана [Минтимера Шаймиева], далее в команде Рустама Минниханова – это пример служения Родине и людям. Он всегда твердо озвучивал позицию республики и отстаивал ее. Мы, депутатский корпус Государственной Думы от Татарстана, хорошо знаем, как он способствовал принятию важнейших решений на федеральном уровне, выстраивал взаимоотношения депутатских корпусов разных уровней. Спасибо вам, уважаемый Фарид Хайруллович!» – добавил он.

Об отставке Фарида Мухаметшина стало известно сегодня на 19-м заседании Государственного Совета Татарстана VII созыва. Исполняющим обязанности главы республиканского парламента единогласным решением депутатов назначен Марат Ахметов, ранее занимавший пост заместителя Председателя Госсовета РТ.