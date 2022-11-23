Айдар Метшин: «Комфортным является тот город, где обеспечен баланс интересов его жителей»

Депутат Госдумы РФ Айдар Метшин выступил на радио «Комсомольская Правда», рассказав о том, каким должен быть счастливый город. Ранее Метшин 15 лет возглавлял Нижнекамский район и Нижнекамск, который трижды удостаивался звания «Самый благоустроенный город России».

«У каждого человека есть свое видение идеального города, его восприятие комфортности, ритма городской жизни и его атмосферы. Но при этом есть и общие, характерные для большинства населения требования к той среде, в которой мы живем. Для всех одинаково важны чистота и благоустройство города, его освещенность и инфраструктурная оснащенность, как и вопросы безопасности, правопорядка и спокойствия. Но есть и различия, даже противоречия. Это когда человек находится в роли пешехода относительно водителя автомашины – это разные позиции. Или новая актуальная проблема – электоросамокатчики. Это удобный вид продвижения, но уже создающий большие проблемы для пешеходов. Подобные противоречия существуют в разных сферах жизни, при этом комфортным является тот город, где эти противоречия минимизируются, где обеспечен баланс интересов для всех его жителей», – рассказал Айдар Метшин.

Нижнекамск становился самым благоустроенным городом России в 2001, 2003 и 2010 годах.